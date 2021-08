Magazine Novo depoimento sobre a morte de MC Kevin causa revolta nos pais do cantor Uma nova testemunha, o cantor português Fernando Dimmy Jr., disse ter ouvido pedidos de socorro de Kevin quando estava pendurado no parapeito do hotel

Os pais de MC Kevin, que caiu do quinto andar da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficaram revoltados ao serem informados sobre as novas revelações sobre a morte do filho, que ocorreu em maio deste ano. Segundo informações divulgadas em uma reportagem do Domingo Espetacular (Record), uma nova testemunha, o cantor português Fernan...