Magazine Novo cinema do Conjunto Nacional quer arrecadar R$ 500 mil para ser inaugurado Ação arrecadou, até agora, tímidos R$ 1.340 para o termino das obras

O Cine Marquise estava prestes a abrir as portas ao público e retomar a tradição dos cinemas do Conjunto Nacional, em São Paulo, mas a pandemia impediu que o plano corresse conforme o planejado. Antes marcada para março, a inauguração do espaço ao público agora depende da melhoria dos dados relativos à pandemia de Covid-19 no estado. Em meio à fase mais restritiva do pla...