Beleza, resistência e versatilidade. Essas são algumas das muitas características da novidade da promoção ‘Juntou, Trocou’ do Jornal Daqui, o Kit Multilindo, que começa nesta quarta-feira, 6.

O Kit Multilindo já está dando o que falar. Para o empresário de Luzimangues, Márcio Fonseca de Souza, de 43 anos, que vende o Jornal Daqui em seu comércio há pelo menos 7 anos, explica que esta nova campanha vai se destacar. “Eu creio que ela vai se destacar bem. Até porque os clientes com nova apresentação do kit e estão procurando muito e querendo ver o kit ao vivo. Eu acredito que vai ser uma boa demanda, uma boa procura”, conta Souza.

Sobre os atrativos do Kit Multilindo, o comerciante diz que não vai perder tempo e que vai colecionar, assim como seus clientes. “Até eu mesmo pessoalmente vou fazer uma. Muito bonito ele, né? E então a gente espera que ele corresponda às expectativas”, completa.

E a admiração do comerciante pela novidade não é atoa. Ele possui seis lindas peças em vidro, com detalhes que vão deixar a sua mesa do lanche, do almoço e do jantar ainda mais incrível. O kit é composto por uma assadeira enorme de 1,8 litros, uma jarra de 1,2 litros e quatro copos de 300 ml. Peças super versáteis e resistentes.

Como participar

Para participar da nova promoção é muito fácil: basta justar 60 selos que serão publicados na capa do jornal de terça a sábado, com o primeiro sendo veiculado na edição desta quarta-feira.

A cartela, que também será disponibilizada pelo Jornal Daqui, pode receber até três selos curingas. Também é possível o leitor adquirir os kits da promoção ‘Juntou, Trocou’ pela loja digital: meudaqui.com.br/lojadodaqui.

Último selo

O último selo do kit ‘Perfeitinhas 2’ está na capa da edição desta terça-feira, 5, do Jornal Daqui. A continuação do jogo de panelas que fez sucesso em sua primeira versão contém uma panela de alça dupla de nº 18 com tampa de vidro, uma assadeira redonda de nº 25, e uma frigideira rasa multiuso nº 22, sendo que os itens são em silicone vermelho externo.

Quem conseguiu juntar os 60 selos na cartela, com até três selos curingas, poderá garantir versáteis e com uma qualidade incrível. Para esta promoção que termina hoje, as datas e locais de troca ainda serão definidas e divulgadas pela organização posteriormente.