Magazine 'Nosso mais novo amor', afirma Thaeme sobre nascimento de segunda filha Ivy, nasceu na madrugada desta quinta (23)

Nasceu na madrugada desta quinta (23) Ivy, a segunda filha de Thaeme e Fábio Elias. A cantora, da dupla com Thiago, publicou fotos da bebê no Instagram. "A primavera chegou e com ela o nosso mais novo amor (e que AMOR! )... Só tenho a agradecer por todo carinho com a nossa família!", escreveu na legenda das imagens. ...