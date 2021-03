Magazine Noiva de Zé Felipe, Virgínia Fonseca, não dará à luz nos Estados Unidos Youtuber afirmou que a decisão não passava de uma brincadeira e pediu para que ninguém revelasse nos comentários qual será a nacionalidade

A influenciadora e youtuber Virgínia Fonseca, 21, está grávida de sete meses de sua primeira filha com o cantor Zé Felipe, 22, e fez uma brincadeira com os fãs ao alegar, em um vídeo publicado nesta quarta-feira (24), que Maria Alice não iria nascer no Brasil, mas sim nos Estados Unidos. "Eu sou americana. Eu nasci nos Estados Unidos, minha mãe é brasileira e meu ...