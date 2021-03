Magazine Noah Centineo mostra preparação física para viver super-heróis no cinema O ator vai viver no cinema dois personagens do mundo dos super-heróis e exibiu em suas redes sociais como está sendo sua preparação

O ator Noah Centineo, 24, conhecido por viver Peter Kavinsky na franquia de "Para Todos os Garotos Que Já Amei" (2018), exibiu em suas redes sociais que está treinando o físico para seus novos papéis no cinema. Ele irá viver dois personagens do mundo dos super-heróis. Um deles será o Príncipe Adam e He-Man, no filme "Mestres do Universo", um remake do clássico de 198...