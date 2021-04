Magazine No BBB, Juliette percebe provocações de Viih Tube, e internautas comemoram A amizade, que o público aqui fora já via como naufragada, pode ter ficado um pouco estremecida, após a youtuber cantar a música "Talarica", do DJ Rennan da Penha, para a colega de confinamento

A festa do Big Brother Brasil 21, na noite desta sexta-feira (9), teve muita conversa sobre jogo. O destaque dessa vez foi para as provocações de Viih Tube, 20, para Juliette Freire, 31. A amizade, que o público aqui fora já via como naufragada, pode ter ficado um pouco estremecida, após a youtuber cantar a música "Talarica", do DJ Rennan da Penha, para a colega...