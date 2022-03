Após vencer a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (17), Arthur Aguiar deixou claro que pretende indicar a médica Laís Caldas ao Paredão, que será formado neste domingo (20). No entanto, ele revelou que não possui uma segunda opção caso a sister seja imunizada após o resultado da Prova do Anjo.

Em conversa com Pedro Scooby e Paulo André na academia, ele afirmou que não saberia quem indicar caso a médica deixasse de ser uma opção. "São possibilidades. Se o Anjo cair para o lado de lá... Se cair na mão da Lina?", refletiu P.A. "Ela vai dar para Jessi", respondeu Scooby.

"Se caísse na mão da Jessi, vai dar para a Lina. Nat para Eli. Eli para Laís. Lucas para Eslô, Eslô para Laís", continuou o atleta olímpico. Então após a fala de P.A, Arthur concluiu: "Só não pode ganhar um dos três: Eslô, Eli e Laís".

"Se a Eslô imuniza a Laís, você votaria em quem?", questionou o surfista. "Na Eslô", respondeu P.A. Porém, o ator negou que votaria na miss, e disse que precisaria pensar. "O Arthur tem tanta estratégia na cabeça que fica difícil de acompanhar", brincou Scooby.

A prova do líder desta semana foi realizada em duplas. Lina e Eslô, Gustavo e Natália, Paulo André e Jessi, Scooby e Eli, Arthur e Lucas, Douglas e Laís formaram as equipes. Após vencerem a prova, a dupla Arthur e Lucas teve de decidir, ainda no ao vivo, quem ficaria com o colar do líder, e o escolhido foi o ator carioca. O estudante de medicina ficou com R$ 10 mil.

Para a surpresa dos confinados, os eliminados do reality tiveram de cumprir um desafio atrelado à dinâmica da liderança: indicar um participante direto ao Paredão. "O primeiro emparedado da semana será escolhido pelos jogadores já eliminados do BBB 22" afirmou o apresentador, Tadeu Schmidt.

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa e Jade Picon escolheram, entre os piores da Prova do Líder, Gustavo para a berlinda, que será complementada no domingo (20).

Rodrigo, escolhido líder dos eliminados, teve que eliminar um ex-brother da dinâmica. Ele, por sua vez, excluiu Naiara Azevedo, com apoio unânime dos outros ex-participantes. A decisão, no entanto, acabou virando uma lavação de roupa suja entre a cantora, Rodrigo, Brunna, Bárbara, Jade, Larissa e Luciano.

Os eliminados trocaram acusações e demonstraram insatisfações com atitudes um do outro quando ainda estavam dentro de casa. Na sequência, foi a vez de Vyni bater boca com Larissa. Os ex-brothers citaram vídeos e comentários feitos uns para com os outros após eliminações, coerência e incoerência e falta de diálogo.

