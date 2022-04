Magazine No ano que completa 30 anos, Arraiá da Capital volta a ser presencial em junho e com grupos juninos Tradicional festa tem data para ocorrer de 21 a 27 de junho com inscrições para o concurso até a próxima semana

Tradicional festa tem data para ocorrer de 21 a 27 de junho com inscrições para o concurso até a próxima semana O Arraiá da Capital volta a ser realizado no formato presencial e com os grupos juninos completos neste ano de 2022, quando completa 30 anos de realização. O retorno também será em sua data tradicional, no mês de junho, com datas previstas de 21 a 27 n...