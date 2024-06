Magazine Neymar vai a jogo do Flamengo, após postar foto com camisa de Gabigol Jogador está de férias no Brasil e assistiu à partida em um dos camarotes do estádio

Neymar foi ao Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileirão. A presença do craque no estádio se dá dias depois de ele postar uma foto com a antiga camisa 10 de Gabigol. Até chegou a dizer que combinava. Neymar está de férias no Brasi...