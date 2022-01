Magazine Neymar dá festão de Réveillon com Gil do Vigor, Tierry e David Brazil Rodriguinho, Gaab e Sarah fizeram shows e alguns momentos foram compartilhados por eles em suas respectivas redes sociais

Neymar, 29, abriu sua mansão em Mangaratiba, no Rio, para receber muitos famosos no Réveillon. Participaram da festa nomes como David Brazil, Gil do Vigor, Tierry, Gabi Martins, MC Livinho, Camila Loures, Rodriguinho, Gaab e a cantora gospel Sarah Beatriz. Rodriguinho, Gaab e Sarah fizeram shows e alguns momentos foram compartilhados por eles em suas respectivas redes ...