Magazine Neymar anuncia doação de R$ 21 milhões para o Rio Grande do Sul Os valores do leilão, em sua quarta edição, são destinados ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, com cerca de três mil crianças atendidas

Depois de disponibilizar um jatinho particular e um helicóptero para transportar doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul no início de maio, Neymar Jr doou R$ 21 milhões para ajudar na reestruturação do estado. O valor será retirado dos recursos próprios do jogador e é equivalente à arrecadação total do leilão beneficente organizado pelo seu instituto nesta s...