Magazine Netflix anuncia lançamento da 3ª temporada de 'You' para outubro A 3ª temporada irá mostrar Joe (Badgley) e Love (Pedretti) casados e criando seu bebê

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (30) a data de estreia da 3ª temporada de "You". A série que conta a história de Joe Goldberg (Penn Badgley) irá retornar para a plataforma de streaming no dia 15 de outubro. O streaming lançou um teaser da nova temporada, e no vídeo é possível ver Joe preparando um bolo para seu filho, que irá se chamar Henry. O bebê é frut...