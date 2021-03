Magazine Neta da rainha Elizabeth dá à luz no banheiro: 'Não conseguiu chegar ao hospital' Lucas é o décimo bisneto da monarca na linhagem real, nasceu pesando 3,683 quilos

A família real britânica ganhou um novo membro no último domingo (21). Lucas Philip Tindall é filho de Mike e Zara Tindall, e chegou ao mundo em um parto emergencial, realizado no banheiro da casa da família. Segundo o site Page Six, o caçula da família real nasceu com 3,683 quilos. "Ele chegou muito rapidamente, não conseguiu chegar até o hospital. Veio a...