Magazine Nego Di se torna o primeiro líder; paredão será triplo em BBB 21 Prova testou foco e rapidez dos competidores

Nego Di é o primeiro líder do BBB 21. O competidor levou a melhor em uma prova que testava o foco e a rapidez dos competidores. Ele jogou em dupla com Lucas Penteado, que ganhou R$ 10 mil. Na prova, os brothers e sisters precisavam ser rápidos. Divididos em duplas, tinham de montar um quebra-cabeça. Cada dupla possuía uma caixa lacrada e tinha de encontrar as cha...