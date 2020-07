Magazine Naya Rivera, atriz de 'Glee', morreu após afogamento acidental, aponta autópsia O relatório registrou que não havia indicações do uso de drogas ou álcool, bem como não revelou lesões traumáticas ou outras condições médicas

Uma autópsia revelou nesta terça-feira (14) que Naya Rivera morreu após afogamento acidental. O corpo da atriz, que ficou conhecida por interpretar Santana na série "Glee" (2009-2015), foi encontrado nesta segunda (13) no lago onde ela nadava com o filho Josey. O relatório da autópsia registrou que não havia indicações do uso de drogas ou álcool, bem como não re...