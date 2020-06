Magazine Natividade completa 286 anos de história, tradição e patrimônio histórico Apesar de não haver programação festiva, a data é lembrada pelas administrações e o Jornal do Tocantins lembra sobre a história local

Chegando aos seus 286 anos dos primeiros moradores, a histórica cidade de Natividade considerada a “Mãe do Tocantins” é cheia de uma charmosa arquitetura colonial, festas religiosas, folclore e gastronomia. A data também é lembrada pelos 116 anos de realização da Festa do Divino Espírito Santo. A mais antiga cidade do Estado respira tradição e cultura tocant...