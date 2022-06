Magazine Natividade celebra nesta quarta-feira, 1°, 288 anos com Folia do Divino e Festival Gastronômico Também como parte da programação cultural, a cidade realizará a Alvorada às 5 horas e o Momento Cívico com apresentações das escolas a partir desta quarta-feira, 1°, às 7 horas, na Praça Leopoldo de Bulhões

Em comemoração aos 288 anos de criação, Natividade, uma das cidades históricas do Tocantins, retornará neste ano, com as tradicionais festas de comemoração do aniversário da cidade. Entre elas, a 118° festa do Divino Espiríto Santo e o Festival Gastronômico. Também como parte da programação cultural, a cidade realizará a Alvorada às 5 horas e o Momento Cívico...