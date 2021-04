Magazine Nascem os filhos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek Para Ana Maria Braga, a jornalista contou que engordou dez quilos durante a gestação

Nasceram nesta quarta (7) João e Pedro, filhos dos jornalistas Andréia Sadi, 35, e André Rizek, 45. A notícia foi divulgada no programa Seleção SporTV. "Andrea e os gêmeos passam muito bem", disse a apresentadora Gabriela Moreira. Segundo ela, os bebês vieram ao mundo com 2,8 kg e 3,155 kg. "Nascem, gente, no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, essa nossa profis...