Naiara Azevedo, 32, está pensando em desistir do Big Brother Brasil 22 (Globo). Após a formação do paredão nesta madrugada de segunda (24), a cantora discursou para os participantes durante o momento em que todos estavam reunidos na sala de estar, após a transmissão ao vivo.

Indicada pelo Líder, Douglas Silva, a cantora está na berlinda com Luciano e Natália. Como de praxe, Tadeu Schmidt, 47, deu a oportunidade dos emparedados defenderem o motivo pelo qual devem permanecer no programa. Em seus 30 segundos, Naiara pediu para que o público votasse para ela sair, indiretamente.

"Quero pedir para as pessoas de casa para que deem a oportunidade do sonho desses dois. Da Natália e do Luciano, de continuar. Antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem escrito: 'Corajosa, persistente e determinada'. Então, preciso ter muita coragem para falar o que estou falando. E quero pedir que os sonhos deles continuem. Eu, Naiara, não quero influenciar. O público que decide", afirmou.

Depois do ao vivo, Naiara afirmou que pensa em apertar o botão de desistência -umas das novidades dessa edição. Ela também disse que tentou apertar o botão antes do paredão e durante da formação, levantou a mão para falar com Schmidt.

A sertaneja disse estar no seu limite e que não deseja mais permanecer no BBB 22. "Peço perdão para quem acreditou que eu chegaria no fim, mas eu entendi que meu fim e meu recomeço é hoje e agora".

Os participantes tentaram acalmar Naiara, e explicaram que se ela apertasse o botão de desistência antes do paredão, Natália e Luciano ainda poderiam correr o risco de serem eliminados na terça-feira (25). Mesmo assim, a cantora insistiu dizendo que "não aguenta mais" e afirmou estar vivendo uma crise de ansiedade.

Em conversa paralela com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, Tiago Abravanel, 34, explicou sua relação com Naiara e disse que sendo amigo dela fora da casa, sabia que a cantora não estava preparada para ir pro Big Brother Brasil. "Ela não está sendo a Naiara cantora, está sendo birrenta", apontou o ator.

Abravanel também explicou o motivo pelo qual preferiu não se intrometer na escolha da amiga. "Mandei mensagem de feliz ano novo e disse que se fosse pra gente se encontrar no programa, esperava que fosse pelo melhor".

Eslovênia consolou Naiara Azevedo após seu discurso sobre a saída. A integrante do Pipoca ficou comovida e quis dar apoio à artista.