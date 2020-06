Magazine Núbia Dourado se apresenta nesta terça-feira na live solidária “SOS Jalapão” Iniciativa visa arrecadar fundos para os moradores carentes da região

A cantora e compositora Núbia Dourado realiza nesta terça-feira, 23, às 20 horas, a live solidária “SOS Jalapão” com o intuito de arrecadar fundos para os moradores carentes da região. A iniciativa tem a parceria do Instituto Brasil Sustentável (IBS). A apresentação será transmitida pelo canal do Youtube da Núbia Dourado e terá duração de três horas. Além de Núbia, a live tem participa...