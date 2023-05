Natural de Rio Sono, zona leste do Tocantins, Núbia Dourado é a atração da noite de sexta-feira, 26, às 20h, na Comics Pub. A cantora, que também é apresentadora e compositora, fará um show com repertório da Música Popular Brasileira (MPB) ao Samba, além de músicas autorais, como Sem Juízo e Roda a Saia.

Núbia iniciou a carreira aos 14 anos em um programa de rádio na Cultura de Miracema. No ano 2000, a artista se mudou para Palmas e estreou em bares, shows e festivais do município. A artista lançou seu primeiro single em 2002 e em 2005 sua música ficou entre as dez melhores da região Centro Oeste e Norte, no programa Fama 4, da Rede Globo.

Em parceria com o artista da comunidade quilombola de Mumbuca do Jalapão, Maurício Ribeiro, em 2021, Núbia compôs seu último single, o Lugar Secreto.

A casa de shows, localizada na Avenida Teotônio Segurado, abre às 18h e será cobrado um valor de R$ 15 como couvert artístico.