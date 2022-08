Redação Jornal do Tocantins

Quando morreu em outubro do ano passado, em decorrência da Covid-19 o artista quilombola Mauricio Ribeiro da Silva, da comunidade Mumbuca, em Mateiros, deixou inacabada uma composição iniciada em maio de 2021, com a viola de buriti, seu raro instrumento, para uma parceria musical com a cantora Núbia Dourado.

Núbia continuou a gravação da música e o resultado é um single e vídeo clip lançados nas plataformas digitais nesta terça-feira, 9, como homenagem ao artista do Jalapão.

“Maúricio deixou um grande legado para a cultura do Tocantins, a viola de buriti, o som que veio dela me inspirou na criação da letra da música”, explica a cantora.

Gravado pela Vanguarda Filmes e produzido pela Jiquitaia o videoclipe traz cenas das Dunas, Fervedouro Buritizinho, Comunidade Mumbuca e na Prainha do Mumbuca embalados pelo som da viola de buriti com ritmo dançante do forró e traz alegria. O roteiro é de Pietro Lamonier. O vídeo clipe tem a participação de David Luís, filho de Maurício Ribeiro.

A produção musical do single é Adriano Maggo que também gravou acordeon e teclados na companhia do violonista Marcos Borges, baterista Wlajones Carvalho, baixista Alex Mesquita, Missim da Viola de Buriti que gravou a viola de buriti e Tibless com os backing vocais.

O clipe "Lugar Secreto" está disponível nesta terça-feira,09 no canal do YouTube da cantora e compositora Núbia Dourado.