Magazine 'Não podia decepcionar meus alunos', afirma Alexandre Garcia sobre saída da CNN Brasil O jornalista foi reiterado após defesa do tratamento precoce contra a Covid-19. Em vídeo gravado para o youtube, Garcia lê a nota completa da emissora

Alexandre Garcia, 80, se pronunciou na noite deste domingo (26) sobre a sua demissão da CNN Brasil. A emissora rescindiu o contrato na sexta (24) com o jornalista após ele reiterar a defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Em vídeo publicado no seu canal no YouTube, Garcia leu a nota da CNN sobre a sua de...