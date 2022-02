Magazine 'Não me deu parabéns depois da prova do líder', diz Jade sobre voto no Arthur Apesar do discurso muito bem planejo e ensaiado, Arthur não se contentou com a explicação feita por Jade durante a transmissão ao vivo

Clima tenso entre os brothers do BBB 22 (Globo) na madrugada desta segunda (7). Após a formação de mais um paredão, Arthur Aguiar, 33, que disputa berlinda com Naiara Azevedo e Douglas Silva, procurou Jade Picon, 20, para pedir explicações sobre seu voto. A líder da semana justificou sua indicação direta em Arthur dizendo que não concordava com algumas das atitud...