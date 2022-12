Magazine Musical “João Sem Nome” tem últimas apresentações neste domingo, 4 Sessões ocorrem no Teatro de Bolso Memorial Coluna Prestes, na Praça dos Girassóis, em Palmas, às 17h e às 20h com direção de Deto Montenegro

Adaptado neste ano para o elenco de Palmas, o primeiro musical de Oswaldo Montenegro terá as duas últimas sessões no Teatro de Bolso Memorial Coluna Prestes, na Praça dos Girassóis, localizado no Plano Diretor Sul de Palmas, no próximo domingo, 4, às 17h e às 20h com direção de Deto Montenegro. A entrada é gratuita para convidados. João Sem Nome, tem te...