Magazine Murilo Huff se emociona com declaração de amor de Marília que cantor não conhecia Ele não havia lido mensagem antiga da cantora publicada em 2019

O cantor Murilo Huff, 26, ex-namorado de Marília Mendonça (1995-2021), que faleceu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, se emocionou com uma declaração de amor feita pela cantora no Twitter. Ele não havia visto a mensagem de 2019, que foi resgatada por fãs. Os fãs repostaram a mensagem e marcaram o perfil de Murilo Huff na rede social. A cantora começa...