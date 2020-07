Magazine Multishow anuncia que deixará de exibir 'Chaves' e 'Chapolin' Canal pago fará programação especial em despedida aos seriados

O canal Multishow anunciou que não exibirá mais os seriados Chaves e Chapolin. O anúncio foi feito em vinhetas durante a programação que começaram a ser divulgadas no último sábado, 17. Por conta do fim dos direitos de exibição, haverá uma maratona com os episódios exclusivos do canal no Brasil, que serão exibidos à 0h e às 18h30 de segund...