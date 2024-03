Magazine Mulheres que abortam sentem alívio, não arrependimento, diz autora de estudo sobre o tema Pesquisa liderada por Diana Greene Foster mostra que quem faz o procedimento não tem impacto negativo na saúde mental

Mesmo certas de que gostariam de fazer um aborto, mulheres precisavam ouvir os batimentos cardíacos do feto que carregam e ter acesso a descrições detalhadas do ultrassom. Era prática comum —e amparada pela lei— nos estados mais conservadores dos Estados Unidos, como o Kentucky, até o fim de Roe vs. Wade, decisão que garantia a legalidade do procedimento n...