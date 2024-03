A segunda edição do Sempre Viva Festival, acontecerá nos dias 7, 8 e 9, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. O evento é uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher e contará com artistas e profissionais de várias linguagens da arte e da cultura.

Conforme divulgado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) o festival trará apresentações artísticas, feira de artesanato, estandes de alimentação, exposição de artes visuais, espetáculo circense e rodas de conversas sobre a produção cultural das mulheres da Capital.

Leoa do Norte

A arquiteta, artista visual, atriz e bailarina, Sara Gomes, conhecida como Leoa do Norte, também apresentará o trabalho no festival. Ela tem 24 anos, é natural de Palmas, mas cresceu em Luzinopolis, região do Bico do Papagaio.

Em entrevista ao Jornal do Tocantins ela contou um pouco da sua história e das obras com essência tocantinense, nortista e do cerrado.

“Dentro das áreas eu trabalho em diversas modalidades, na pintura uso várias técnicas, a aquarela, o acrílico e a pintura a óleo. Também trabalho ilustração digital e um pouco de designer gráfico".

A palmense contou que já foi professora de dança, e capoeirista, mas que agora só atua como bailarina. Dentro da música ela pratica um pouco de percussão, no pandeiro e canta.

Sobre os trabalhos que serão expostos no evento a artista explicou que a técnica utilizada será a aquarela. “Acredito que só um dos trabalhos será de pintura a óleo, mas todos os trabalhos que eu vou expor são em aquarela sobre papel. O meu trabalho reflete muito na questão do feminismo, da mulher, eu gosto muito da representação de retratos, então terá retratos, inclusive o meu autorretrato”, relatou.

Ainda sobre as obras, Leoa afirmou que também haverá elementos da natureza. “As obras que eu coletei do meu acervo não têm um tema específico, a principal conexão é a técnica, que usei nos retratos e nas representações de animais. As obras são super expressivas e coloridas", completou.

Todas as obras ficarão expostas até o dia 18. Ainda na quinta terá uma roda de conversa com o tema “Mulheres da Música”, e apresentação do Coral Municipal de Palmas.

Confira a programação completa:

Quinta-feira

Exposição de obras de arte do acervo da FCP e da artista Leoa do Norte

Apresentação do Coral Municipal de Palmas

Roda de Conversa “Mulheres da Música”, mediada por Anne Oliveira e com participação de Renate Stephanes, Malusa e Cecília Andrade.

Sexta- feira

Roda de conversa “Mulheres da Cena”, mediada por Arabelle Hadife, com participação de Chaylla Ramos, Cinthia Abreu, Érika Mariano e Ester Monteiro

Esquete teatral – Me gritaram Negra com Cinthia Abreu e Shyla Virgínio

Sábado