Magazine Mulher que quebrou obra de Romero Britto diz que ele humilhou funcionários e pediu desconto Artista teria pedido para que funcionários fizessem silêncio, desligassem a música do restaurante e ameaçou não voltar no estabelecimento

A mulher que quebrou uma obra de Romero Britto, 56, na frente dele em Miami (EUA) explicou o protesto antes de destruir o objeto, avaliado em US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil). Um novo vídeo, que mostra ela falando com o artista plástico brasileiro momentos antes do incidente, começou a circular na internet após a filmagem de Faye Pindell, funcionária da galeria de Bri...