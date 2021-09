Magazine Mulher de Domingos Montagner diz que família está mais forte 5 anos após morte Em um nado despretensioso, o ator se afogou no intervalo da novela "Velho Chico"

O dia 15 de setembro de 2016 ficou marcado como uma data que chocou o país. Naquela ocasião, o corpo do ator Domingos Montagner, então com 54 anos, foi encontrado no rio São Francisco (SE) num intervalo das gravações da novela "Velho Chico", que estava na reta final. Em um momento de lazer, o nado despretensioso tornou-se o fim da carreira do artista conhecido princi...