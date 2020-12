Magazine MPF no Tocantins abre processo para acompanhar pagamento da Lei Aldir Blanc Procurador Álvaro Manzano afirma não haver indícios de irregularidade, mas artistas pediram acompanhamento e ele agendou reunião para a segunda-feira, 14, quando discutirá procedimento

O Ministério Público Federal no Tocantins abriu um procedimento administrativo para acompanhar a implementação das medidas emergenciais previstas na Lei Aldir Blanc no Tocantins. Assinada pelo procurador Álvaro Manzano, a portaria afirma que atende ao pedido de segmentos culturais do Tocantins e não há informações sobre possíveis irregularidades. "Ape...