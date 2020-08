Magazine Movimento pela Vida acontece neste fim de semana em edição totalmente online Com o tema “O novo tempo”, atividades serão transmitidas em plataformas virtuais de forma totalmente gratuita

Acontece neste sábado, 29, e domingo, 30, com uma programação totalmente online mais uma edição do Movimento pela Vida (MPV). O evento com caráter cultural, humanitário e multidisciplinar contará com palestras, oficinas, shows artísticos, painéis e vivências que serão transmitidas pela internet, em diferentes plataformas virtuais, totalmente gratuitas. A escolha do tem...