Magazine Mostra Toca de Teatro apresenta seis espetáculos e duas oficinas a partir desta quarta-feira Projeto do grupo Motirõ de Gurupi visa colocar as apresentações cênicas regionais em evidência com espetáculos de diferentes cias do Estado

Será realizado nesta quarta-feira, 6, até a sexta-feira, 8, a 1ª Mostra Toca de Teatro em Gurupi. Em função da situação pandêmica e as necessidades sanitárias a realização do evento, acontece pelos moldes virtuais, sendo os espetáculos teatrais e oficinas transmitidas no canal do Youtube do Grupo Motirõ de Teatro, que é o executor da iniciativa. ...