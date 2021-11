Magazine Mostra de Federico Fellini entra em cartaz com quatro filmes no CineSesc Filmes do famoso diretor italiano serão exibidas ao longo do mês de novembro

Em novembro, o CineSesc Tocantins promove uma programação especial com quatro películas em homenagem a Federico Fellini, diretor e roteirista de cinema italiano. As sessões serão realizadas em Palmas, Gurupi e Araguaína, sempre às quintas-feiras às 19 horas. As exibições são gratuitas. Serão exibidos os filmes “8 e meio”, “Doce vida”, “A voz da lua” e “Julieta dos es...