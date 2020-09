Magazine Mosca em formato online conta com três dias de atrações em primeira etapa Com o título de “Mosca na Janela”, evento deste ano será dividido entre os meses de setembro, outubro e novembro

Com três dias de atrações, a Mostra de Cultura, Arte e Teatro (Mosca) deste ano será em formato online devido a pandemia da Covid-19. Nesta 14ª edição, o recebe o título de “Mosca na Janela” e será divido em três etapas nos meses de setembro, outubro e novembro. A primeira apresentação acontece nesta quarta-feira, 23, e está disponível no canal do Youtube ...