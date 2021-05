Magazine Morte de Paulo Gustavo ocorre no aniversário de 15 anos de 'Minha Mãe É uma Peça' Espetáculo entrava em cartaz também em 4 de maio, no ano de 2006, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, na Zona Sul

Há 15 anos estreava, no Rio de Janeiro, o espetáculo "Minha Mãe É Uma Peça", sob direção de João Fonseca, estrelando o ator Paulo Gustavo, que faleceu nesta terça-feira (4), por complicações em decorrência da Covid-19. O espetáculo entrava em cartaz também em 4 de maio, no ano de 2006, no Teatro Cândido Mendes, um estabelecimento de 120 lugares, localizado em Ipa...