Magazine Morre Zezinho Corrêa, do Carrapicho, por complicações da Covid-19 Sucesso com o hit 'Tic Tic Tac', cantor estava internado desde o começo do ano

Morreu neste sábado (6) o cantor Zezinho Corrêa, vocalista do grupo Carrapicho. A informação foi confirmada pela família por meio das redes sociais do cantor, que atualmente trabalhava como assessor de projetos sociais no Sesc Amazonas. No dia 28 de dezembro, ele participou do lançamento de um livro em homenagem à sua carreira. A solenidade ocorreu no Centro Cultur...