Morre Simony Garcia, jornalista que virou pintora após ficar tetraplégica, aos 52

A jornalista e artista plástica Simony Garcia morreu no último domingo, aos 52 anos. Ela estava internada há meses enquanto tratava uma infecção generalizada e teve uma parada cardíaca. Garcia foi apresentadora do 2ª Edição Notícias, jornal da TV Gazeta Norte, afiliada da TV Globo de Linhares, no Espírito Santo. Aos 28 anos, ficou tetraplégica após u...