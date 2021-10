Magazine Morre Sebastião Tapajós, considerado um dos maiores violonistas brasileiros Ele tinha 79 anos e sofreu um infarto agudo do miocárdio

Uma das personalidades mais conhecidas do Pará, o violonista Sebastião Tapajós morreu neste sábado (2) após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Ele tinha 79 anos. A informação foi confirmada ao UOL pelo Hospital Unimed Oeste, localizado na cidade de Santarém, no Pará. "Sebastião deu entrada no início da noite apresentando sintomas típicos de um infarto, entre ...