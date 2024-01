Magazine Morre Rui Motta, baterista que tocou com Os Mutantes e Zé Ramalho, aos 72 anos O velório do artista aconteceu nesta quinta, numa das capelas do Cemitério de São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O corpo foi sepultado às 13h30, no mesmo local

Morreu nesta quarta-feira, 17, o baterista Rui Motta, que havia tocado com nomes importantes da música brasileira, em especial com a banda Os Mutantes, aos 72 anos. A informação foi divulgada em seu perfil oficial nas redes sociais, embora não haja detalhes sobre a causa da morte. O velório do artista aconteceu nesta quinta, numa das capelas do Cemité...