Morreu hoje o cantor e guitarrista Renato Barros, líder do Renato e Seus Blue Caps, aos 76 anos. Ele fez fama na época da Jovem Guarda e seguia na ativa, nos palcos.

A notícia foi compartilhada pela filha, Érika Barros. Renato foi operado na semana passada por conta de um problema cardíaco. Após a cirurgia, delicada, ficou em estado grave e teve complicações pulmonares.

"O problema é saber o que fazer com a saudade", ela escreveu. "Agora, definitivamente, meu pai é uma estrela e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem você, pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito, você foi o melhor pai do mundo."

Lucinha Zanetti, autora do livro "Renato Barros: Um Mito, Uma Lenda", também lamentou. "Renato Barros agora é uma estrela no céu! Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou! Foi tocar sua guitarra no plano superior, onde está agora ao lado de seus pais e de sua amada esposa Lúcia Helena. Siga em paz Renato, seus fãs enlutados choram a sua partida!"

No fim de semana, Érika afirmou ao UOL que as condições de saúde do pai estavam melhorando. Ele havia começado a ter alimentação oral e já se programava uma transferência da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o quarto. No entanto, ele não resistiu à delicada operação, que levou sete horas, de dissecação da artéria aorta.

Renato Barros ficou conhecido na época da Jovem Guarda, fazendo a versão brasileira de "California Dreaming'" com sua banda, além de outros sucessos. Ele também teve diversas composições gravadas por gente como Roberto Carlos, como "Você Não Serve Pra Mim".