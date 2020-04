Magazine Morre o escritor e psicanalista Luiz Alfredo Garcia-Roza aos 84 anos Autor de romances policiais, ele deixou marca na literatura brasileira com a criação do detetive Espinosa

O escritor carioca Luiz Alfredo Garcia-Roza morreu nesta quinta-feira, 16, aos 84 anos de idade. Criador do detetive Espinosa, ele é autor de mais de uma dezena de romances policiais e era considerado um dos mestres do gênero no Brasil. A cerimônia de sepultamento será restrita à família. Garcia-Roza estava internado há cerca de um ano no Hospital Samatarino, no Rio, a...