Que fique registrado para a História do Tocantins que o artista plástico Costa Andrade encontrou a morte nesta quarta-feira, 10, da mesma forma que viveu sua vida artística: na defesa da cultura e dos artistas.

Piauiense de Simplício Mendes e formado em publicidade e propaganda, fixou-se nas artes visuais por seu autodidatismo, especialmente nas artes plásticas. Morador da capital desde 1998, onde aposentou-se por idade no serviço público municipal, como fiscal de posturas, partiu de Costa Andrade a criação da primeira galeria de arte da capital, o "Espaço de Arte Mãos-a-Obras", aberto em um shopping.

Fundou e presidiu a Associação dos Artistas Visuais do Tocantins (Avisto) entidade na qual jamais se furtou ao ativismo cultural na defesa da cultura e dos artistas do Tocantins.

Polêmico e franco, se Costa Andrade considerasse desonesta uma ação cultural estatal, a chamava de "golpe" contra os artistas. Sabedor dos atrasos nos repasses a artistas inscritos em editais da cultura, cravava "estado caloteiro" sem vacilar onde estivesse.

Por sua franqueza e posições incisivas, que externava em correspondência a autoridades, veículos de comunicação e publicações em redes sociais, colecionou admiradores e desafetos, mas se fez respeitado no meio artístico por não ter sido omisso.

Nesta segunda-feira, 8, Francisco de Assis Carvalho Costa Andrade, 69 anos, participava do ato dos artistas tocantinenses e moradores do Jalapão, em frente ao Palácio Araguaia, em protesto contra a polêmica concessão dos parques estaduais à iniciativa privada quando sentiu-se mal.

Nesta quarta-feira, a família comunicou seu falecimento em consequência de uma parada cardiorrespiratória.

Em nota, o coletivo de artistas "Mobiliza Tocantins" afirma que Costa Andrade deixará "uma lacuna" no ativismo cultura do Estado e ressalta a intensa atuação dele nos movimentos e produções culturais em Brasília e no Tocantins.

"Foi atuante em tosos os eventos ligados à Cultura, sempre em defesa do fortalecimento e crescimento da classe. Em sua trajetória artística, já participou de inúmeras exposições coletivas e individuais", ressalta o coletivo.

O artista será velado na Funerária Pax Palmas, em frente ao IFTO, a partir da 9h. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Municipal.