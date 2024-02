Magazine Morre Mark Gustafson, que dirigiu 'Pinóquio' com Guillermo del Toro, aos 64 A informação foi confirmada pelo próprio Del Toro na manhã desta sexta-feira. A causa da morte não foi divulgada

Morreu o animador Mark Gustafson, aos 64 anos, que dirigiu, ao lado do cineasta mexicano Gullermo del Toro, o filme "Pinóquio", vencedor, no ano passado, do Oscar na categoria de melhor animação. A informação foi confirmada pelo próprio Del Toro na manhã desta sexta-feira. A causa da morte não foi divulgada. "Eu admirava Mark Gustafson antes de mesmo de conhecê-...