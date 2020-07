Magazine Morre Leonardo Villar, ator de 'O Pagador de Promessas' e de várias novelas Imortalizado no papel de Zé do Burro, filme brasileiro é o único a faturar prêmio máximo de Cannes

Conhecido do grande público por novelas da Globo e imortalizado no papel de Zé do Burro de “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, o ator Leonardo Villar morreu nesta sexta (3), aos 96 anos, depois de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada por sua sobrinha, Taciana Rocca. Villar nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, e começou a carreira no tea...