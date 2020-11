Magazine Morre Lan, cartunista italiano que retratou cultura carioca, aos 95 anos Artista fez sucesso com obras sobre o Flamengo, vida boêmia e a beleza das mulheres

O cartunista Lanfranco Aldo, também conhecido como Lan, morreu na noite desta quarta-feira (4), aos 95 anos, após complicações causadas por pneumonia e infecção urinária. A informação foi divulgada nesta quinta (5) pelo jornal O Globo, no qual o chargista trabalhava. A morte ocorreu após dois meses de internação no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Petrópolis, no Rio...