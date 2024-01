Magazine Morre Greg Wilson, da banda Blues Etílicos, referência nacional do gênero, aos 60 O artista foi diagnosticado em 2022 com a doença, que se espalhou para o pulmão e fígado. "Lutou contra o câncer com espírito elevado, como um verdadeiro guerreiro. Subiu no palco conosco até dezembro último, apesar das inúmeras dificuldades", diz a postagem da banda

