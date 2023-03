O poeta e jornalista Gilson Cavalcante faleceu nesta madrugada em sua residência, no distrito de Taquaruçu, aos 68 anos.

Ele havia diagnosticado diabetes tipo II antes dos 40 anos. Há quase uma década sofria os efeitos da disfunção pancreática, com redução na produção de insulina.

Hipertenso e com histórico de mal de Parkinson, Cavalcante ficou internado no mês passado em tratamento do quadro que o levou a óbito nesta terça-feira, 14.

Nascido em Porangatu (GO) como Gilson Carlos Cavalcante no dia 5 de novembro de 1954, filho de João Lino Cavalcante Filho e Celina Pereira Cavalcante, sua chegada na região tocantinense coincidiu com a instalação do novo Estado o que lhe possibilitou acompanhar o processo de implantação do Estado e de Palmas.

Trazido de Goiânia pelo Jornal do Tocantins, pelo editor-chefe do veículo, Tião Pinheiro, Gilson Cavalcante coordenou o JTo na então capital provisória Miracema e depois atuouu como repórter. Como jornalista e comunicador com passagens por diversos veículos, Gilson Cavalcante foi secretário estadual da Comunicação. Sua extensa produção jornalística conviveu com sua produção poética, na qual o regionalismo perdeu força para a liberdade criativa na construção dos versos sobre a existência humana.

Seu livro de estreia é “69 Poemas- Dos Lençóis e da Carne”, em parceria com Hélverton Baiano. Depois, seguiram “Lâmpadas ao Abismo” e “Ré/Ínventário da Paisagem”, livro que gerou uma análise acadêmica por pesquisadores da Universidade Luterana sobre não regionalismo de sua obra com o futurismo russo de V. Maiakovski.

Sua quarta obra, “Poemas da Margem Esquerda do Rio de Dentro”, é menção especial no concurso literário nacional “Prêmio Cidade de Juiz de Fora”, em 2002.

Seis anos depois, publica “O Bordado da Urtiga”, premiado com a Bolsa de Publicações Maximiano da Matta Teixeira, da Fundação Cultural do Tocantins. No ano seguinte, as novas obras: “Anima Animus - O Decote de Vênus” ,“Bonsai de Palavras” e um livreto com hai-kais (poemas curtos).

Em 2011, levou a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, ano em que recebeu o Troféu Goyases 2011, poesia, concedida pela Academia Goiana de Letras.

Seus últimos livros são “A Arte de Desmantelar Calendários” e “O Amor Não Acende Velas” e “Descompássaro”, sua 11ª obra, lançada no início do ano.

Na infografia abaixo, o também poeta e jornalista Tião Pinheiro se despede do amigo e do profissional da imprensa.